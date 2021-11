Jovens morrem em batida entre moto e carro no Paraná

Da Redação

Marcio Fogaça, de 22 anos e Thalia Madeira, de 20 anos morreram no acidente

Thalia Madeira, de 20 anos e Marcio Fogaça, de 22 anos morreram na noite de sexta-feira um acidente entre uma motocicleta e um carro, em Curitiba .

Segundo testemunhas, as vítimas foram atingidas por um Jeep no cruzamento das ruas João Bettega e Theodoro Schneider, no Bairro Portão.

O rapaz morreu no local e a jovem foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador, mas não resistiu aos ferimentos. A motorista do carro não se feriu.

A condutora do Jeep não teria visto as vítimas, que estariam em alta velocidade, ao tentar passar pelo cruzamento. Ela fez o teste do bafômetro que não indicou álcool no sangue.

A mulher que dirigia a SUV prestou depoimento e não foi presa em flagrante porque ficou no local para prestar socorro.

Segundo uma moradora do bairro, por conta de alta velocidade e o fluxo intenso de veículos, acidentes na região são frequentes.

Com informações Ric Mais