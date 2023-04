Jovens estão ganhando o mercado de trabalho na região de Apucarana

Da Redação

Curso de maquiagem parceria Portos do Paraná/Senac - Fotos Claudio Neves - Paranaguá, 01/11/2021 - Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

Trabalhadores com idades entre 17 e 24 anos estão ganhando o mercado de trabalho na região norte do Paraná. Das 1.371 novas vagas com carteira assinada geradas nos 29 municípios no primeiro trimestre deste ano, 971 foram contratações de jovens, o que corresponde a 70,8% do total. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Em números absolutos Apucarana é que mais gerou empregos para jovens no período. Os dados mostram que 348 vagas foram ocupadas por trabalhadores na faixa etária citada acima, o que representa 65,6% do saldo geral de 515 postos de trabalho criados no período. São 200 homens e 148 mulheres que ocuparam vagas principalmente na indústria (150) e no setor de serviços administrativos (85) de Apucarana. Sobre o grau de escolaridade, 213 trabalhadores concluíram o ensino médio, 44 têm ensino médio incompleto, 40 têm ensino superior incompleto e 33 concluíram o ensino superior.

Os dados do Caged mostram ainda que a faixa etária com o segundo melhor saldo de colocações no mercado de trabalho é a dos 30 a 39 anos com 73 vagas ocupadas no período. Trabalhadores entre 40 a 49 anos ocuparam 60 vagas de emprego na cidade enquanto os que têm 25 a 29 anos preencheram 54 vagas de trabalho. Em relação as vagas gerais foram preenchidas por 282 homens e 233 mulheres.

“Apucarana vive um grande momento na geração de emprego e renda e a gente percebe que o jovem tem tido oportunidade, conseguido conquistar seu espaço”, destaca o chefe da Agência do Trabalhador de Apucarana, Neno Leiroz.

De acordo com ele, o alto índice de contratações de jovens é resultado das ações desenvolvidas em parceria com a prefeitura, possibilitando a intermediação dos candidatos com as empresas que disponibilizam as vagas.

Leiroz também destaca programas como o Portas Abertas e Pré Aprendiz, além dos cursos ofertados pelo Centro de Qualificação Total, adquiridos pela prefeitura junto ao Serviço Nacional da Indústria (Senai) e sem custo algum para o aluno que busca a capacitação profissional. “A prefeitura é parceira desses jovens que têm conseguido seu primeiro emprego com carteira assinada em Apucarana”, assinala.

ARAPONGAS

Em Arapongas, município com o segundo maior saldo de contratações no primeiro trimestre, 53,8% dos postos de trabalho foram ocupados por jovens. O município fechou o período com saldo geral de 511 vagas de emprego, sendo que 275 foram preenchidas por trabalhadores com idades entre 17 a 24 anos.

Mauá da Serra que teve o terceiro melhor desempenho na geração de empregos na região também apresentou uma maior contratação de jovens. Dos 101 postos de trabalho criados no período, 65 foram ocupados por pessoas com idades entre 17 a 24 anos, o que representa 64,3% do saldo geral.

