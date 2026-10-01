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INVESTIGAÇÕES

Jovens desaparecidos no Lago de Itaipu são achados mortos a tiros no Paraná

Polícia Civil do Paraná apura a motivação e a autoria do duplo homicídio ocorrido na região de fronteira

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovens desaparecidos no Lago de Itaipu são achados mortos a tiros no Paraná
Autor Rafael Rodrigo Hemsing, de 34 anos, e Jeferson Henrique Backes, de 24 anos - Foto: Reprodução - redes sociais

Os corpos de Rafael Rodrigo Hemsing, de 34 anos, e Jeferson Henrique Backes, de 24 anos, foram encontrados com marcas de tiros no Lago de Itaipu, no Oeste do Paraná, após cinco dias de desaparecimento. Os dois haviam saído para pescar no sábado, dia 26, na região de Entre Rios do Oeste, com a intenção de cruzar para o lado paraguaio do reservatório, momento em que perderam o contato com os familiares.

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Segundo o delegado Anderson Carneiro de Santana, responsável pelas investigações, a pericial médica analisará os corpos para confirmar formalmente as causas das mortes e coletar evidências para o inquérito. A Polícia Civil do Paraná apura as circunstâncias do crime, mas até o momento não identificou suspeitos e nem definiu a motivação do duplo homicídio. A embarcação utilizada pelos jovens durante o passeio também não foi localizada e segue sendo procurada pelas autoridades.

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O resgate dos corpos encerra as buscas que eram conduzidas pelo Corpo de Bombeiros desde o final de semana. A corporação havia suspenso as operações aquáticas na segunda-feira, dia 28, quando a ocorrência foi repassada para o âmbito de investigação criminal da polícia local, que agora mantém as diligências na região de fronteira para esclarecer o caso.

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Corpo de Bombeiros crime na fronteira desaparecimento DUPLO HOMICÍDIO investigação policial Lago de Itaipu
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