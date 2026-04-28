Jovens desaparecem após avisarem família que iam para Porto Rico (PR)

As jovens Stella Dalva Melegari Almeida e Letycia Garcia Mendes, ambas de 18 anos, estão desaparecidas desde a noite do dia 20 de abril. As duas são primas e residem em Cianorte e Jussara, cidades da região de Maringá (PR). Não retornaram para casa nem fizeram contato com a família desde então.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o último contato com familiares ocorreu quando as jovens ainda estavam em uma residência. Na ocasião, informaram que iriam para uma festa em Porto Rico (PR), no Noroeste do estado. Imagens de câmeras de segurança mostram uma caminhonete, supostamente ocupada pelas vítimas, a caminho do evento. O veículo seria de um empresário que teria oferecido carona. O que aconteceu depois ainda não foi esclarecido.



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Sem conseguir contato por telefone ou redes sociais, a família registrou o desaparecimento, e os dados das jovens foram inseridos no cadastro de pessoas desaparecidas.

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A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que o boletim de ocorrência foi registrado no dia 23 de abril pela 21ª Subdivisão Policial de Cianorte e que equipes seguem em diligências contínuas. Os trabalhos incluem coleta e análise de informações e troca de dados com outras unidades policiais e órgãos de segurança pública. A polícia informou que não divulga mais detalhes neste momento para não comprometer as investigações.

A corporação pede que qualquer informação que possa ajudar seja repassada pelos telefones 190 e 181 ou pelo Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo.



A mãe de uma das jovens relatou que não conhecia o homem que teria dado carona, mas afirmou que ele fazia parte do círculo social das meninas e já havia passado na casa da família outras vezes para buscá-las. A família segue aguardando informações sobre o paradeiro das jovens.

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As informações são de OBemdito, parceiro do TNOnline