Jovens de fanfarra são atropelados no centro de Campo Mourão; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na manhã deste domingo (4), pelo menos três pessoas foram atropeladas na rua Roberto Brezezinski, na área central de Campo Mourão. Assista o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

De acordo com informações, um veículo GM Monza de cor azul, atropelou várias pessoas deixando três em estado grave, e ainda segundo relatos após o atropelamento o condutor fugiu tomando rumo ignorado.

As vítimas pertenciam a um grupo de fanfarras, e foram socorridas pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Os jovens foram levados para o Pronto Socorro de Campo Mourão.

continua após publicidade .

Um vídeo que circula em aplicativos de mensagem mostra um dos feridos, caído na via pública ao lado de instrumentos musicais, e o veículo atropelador, com pessoas tentando tirar o motorista para fora dele, mas o condutor conseguiu fugir do local.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Com informações: Hora Certa

Siga o TNOnline no Google News