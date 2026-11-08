Jovens arrastados por correnteza são encontrados com vida em Rolândia

"Os dois jovens que foram arrastados pela correnteza de um rio em Rolândia (PR), no sábado (7), foram encontrados com vida. Eles estavam junto à adolescente de 12 anos que morreu afogada no córrego Maracanã.

- LEIA MAIS: Menina de 12 anos morre e dois adolescentes desaparecem após serem arrastados por rio em Rolândia



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os jovens teriam conseguido sair do rio ainda no sábado e foram para suas casas bastante assustados pelo que havia acontecido. A informação foi confirmada pelo TNOnline junto às autoridades de segurança que se preparavam para retomar as buscas neste domingo (08).

TEMPORAL

O fato ocorreu durante um forte temporal na região do Jardim Monte Carlo, em um trágico episódio que resultou na morte de uma adolescente de 12 anos. O grupo, formado por oito amigos, estava brincando às margens e dentro do rio quando o acidente aconteceu.

De acordo com a Polícia Militar, a situação saiu de controle quando um dos rapazes caiu na água, bateu a cabeça e ficou preso próximo a uma pedra. Ao perceber o perigo, o outro adolescente entrou na água para tentar socorrer o amigo, mas ambos acabaram levados pela força da enxurrada. Na sequência, a menina de 12 anos, que ainda não havia cruzado o rio, também caiu e foi arrastada. Os outros cinco jovens conseguiram sair ilesos e correram até uma casa próxima para pedir socorro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O corpo da adolescente foi resgatado ainda no sábado. O trabalho integrado contou com o esforço do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar. A operação teve ainda o reforço do 2º Comando Regional da PM, que empregou drones para o mapeamento da área, além do acompanhamento de agentes da Polícia Científica e da Polícia Civil, responsável por apurar as circunstâncias exatas do caso.



