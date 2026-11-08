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Jovens arrastados por correnteza são encontrados com vida em Rolândia

Segundo autoridades, eles conseguiram sair do córrego Maracanã e passam bem; menina de 12 anos morreu

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovens arrastados por correnteza são encontrados com vida em Rolândia
Autor Trabalhos contaram com agentes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM), com reforço de equipes do 2º Comando Regional da PM - Foto: REPRODUÇÃO

"Os dois jovens que foram arrastados pela correnteza de um rio em Rolândia (PR), no sábado (7), foram encontrados com vida. Eles estavam junto à adolescente de 12 anos que morreu afogada no córrego Maracanã.

- LEIA MAIS: Menina de 12 anos morre e dois adolescentes desaparecem após serem arrastados por rio em Rolândia

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Os jovens teriam conseguido sair do rio ainda no sábado e foram para suas casas bastante assustados pelo que havia acontecido. A informação foi confirmada pelo TNOnline junto às autoridades de segurança que se preparavam para retomar as buscas neste domingo (08).

TEMPORAL

O fato ocorreu durante um forte temporal na região do Jardim Monte Carlo, em um trágico episódio que resultou na morte de uma adolescente de 12 anos. O grupo, formado por oito amigos, estava brincando às margens e dentro do rio quando o acidente aconteceu.

De acordo com a Polícia Militar, a situação saiu de controle quando um dos rapazes caiu na água, bateu a cabeça e ficou preso próximo a uma pedra. Ao perceber o perigo, o outro adolescente entrou na água para tentar socorrer o amigo, mas ambos acabaram levados pela força da enxurrada. Na sequência, a menina de 12 anos, que ainda não havia cruzado o rio, também caiu e foi arrastada. Os outros cinco jovens conseguiram sair ilesos e correram até uma casa próxima para pedir socorro.

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O corpo da adolescente foi resgatado ainda no sábado. O trabalho integrado contou com o esforço do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar. A operação teve ainda o reforço do 2º Comando Regional da PM, que empregou drones para o mapeamento da área, além do acompanhamento de agentes da Polícia Científica e da Polícia Civil, responsável por apurar as circunstâncias exatas do caso.


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