Jovem vítima de explosão em oficina morre após um mês internado no PR
Rafael Soares sofreu queimaduras severas no tórax e membros ao realizar uma solda; acidente ocorreu em Cascavel
Rafael Soares, um trabalhador de Cascavel, morreu neste sábado (11) em Curitiba em decorrência das complicações de um grave acidente de trabalho ocorrido há cerca de um mês. O paciente estava internado na Ala de Queimados da capital paranaense desde o dia 16 de setembro, para onde foi transferido devido à severidade das lesões.
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O acidente aconteceu na tarde de 12 de setembro em uma oficina mecânica no Bairro Claudete, em Cascavel. Durante a realização de um serviço de solda, uma faísca atingiu um galão de combustível próximo ao local de trabalho, ocasionando uma explosão. Rafael sofreu queimaduras graves no tórax, nos braços e nas pernas. De acordo com os relatos iniciais da ocorrência, ele desconhecia a presença do material inflamável no recinto.
O primeiro atendimento foi realizado no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). Contudo, a situação crítica do paciente exigiu cuidados especializados, o que gerou uma intensa mobilização de familiares e amigos para garantir sua transferência para o centro de referência em Curitiba. Mesmo com o acompanhamento médico intensivo ao longo das últimas semanas, ele não resistiu.
A morte gerou comoção no setor de mecânica da cidade, com diversas empresas emitindo notas oficiais de pesar. Segundo informações da Associação Comercial e Empresarial de Cascavel (Acesc), o corpo de Rafael está em fase de translado e será velado na Capela Santa Cruz, em Cascavel. A família ainda deve confirmar o horário para o início das despedidas.