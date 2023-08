Jovem vítima de acidente com patinete elétrico morre em hospital no PR

Uma jovem de 26 anos vítima de um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (22) com um patinete elétrico, em Maringá, no Noroeste do Paraná, não resistiu aos ferimentos. Ela estava hospitalizada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital Metropolitano de Sarandi, na Região Metropolitana de Maringá, e morreu nesta tarde.

Identificada como Gabriella Paula PiasKowski Martins, ela andava em um patinete elétrico pela Rua José de Alencar, quando foi atingida por um ônibus do transporte coletivo intermunicipal ao cruzar a faixa de pedestre da Avenida Carneiro Leão.

Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Clique aqui e assista.

Pelas imagens, é possível ver o momento que a jovem atravessa a faixa de pedestre em alta velocidade, enquanto o semáforo estava aberto para os veículos que seguiam pela avenida. Com o impacto da colisão, a condutora do veículo elétrico foi arremessada por alguns metros.

Ela foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros, precisando ser entubada ainda no local. Em seguida, foi encaminhada ao Hospital Metropolitano de Sarandi, onde não resistiu aos ferimentos.

