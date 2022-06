Jovem vai rezar com a mãe em gruta próxima à represa e morre afogada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Não se sabe se a jovem caiu na água ou se entrou na represa para nadar

Na região rural de Moreira Sales, no noroeste do Paraná, uma jovem de 18 anos morreu afogada em uma represa, nesta sexta-feira (24).

continua após publicidade .

Segundo o Corpo de Bombeiros, a jovem tinha ido com a mãe rezar em uma gruta próxima à represa. Não se sabe se a jovem caiu na água ou se entrou na represa para nadar.

O corpo dela foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama. O caso será investigado pela polícia.

continua após publicidade .

Só este ano os bombeiros já registraram mais de 600 afogamentos no Paraná. O número já é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, de 473 ocorrências.

Em todo o ano de 2021, os bombeiros atenderam 863 casos de afogamento.

Com informações do g1.