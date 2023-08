Jovem transfere R$ 86 mil a suspeitos antes de ser morto no Paraná

O jovem Kauet Henrique Nascimento, de 20 anos, foi extorquido pelos suspeitos antes de ser morto, segundo o delegado da Polícia Civil, Rodrigo Souza. O corpo do rapaz foi encontrado na noite de segunda-feira (7) em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

“Ele foi vítima de extorsão qualificada, com resultado morte. Foram transferidos R$ 86 mil, pelo aplicativo do celular da vítima”, disse o delegado.

Kauet estava desaparecido desde sexta-feira (4), e foi encontrado morto em uma casa alugada por aplicativo de celular. O local não foi alugado por Kauet. “Todos os envolvidos no crime são de fora. Nós já temos suspeitos”, disse Souza.

A polícia investiga o caso e aguarda o resultado do exame da causa morte.

