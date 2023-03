Jovem tem convulsão, cai e morre atropelada por ônibus escolar no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso aconteceu na localidade de Santa Cruz, e os fatos estão sendo apurados

Uma adolescente, de 15 anos de idade, morreu atropelada por um ônibus escolar depois de ter tido uma convulsão e caído na rota do coletivo. A fatalidade foi registrada na noite desta quinta-feira (02), na área rural de Rio Branco do Sul, no Paraná.

continua após publicidade .

A vítima foi identificada como Ana Luiza Vieira da Cunha e, segundo Eduardo Bonfim, agente da Defesa Civil, a jovem tinha epilepsia. A Prefeitura Municipal, responsável pelo sistema de transporte escolar, informou que o motorista não conseguiu evitar o atropelamento.

LEIA MAIS: Câmera de posto flagra homem agredindo violentamente a ex-mulher; veja

continua após publicidade .

Ana Luiza era filha de uma professora da Escola Municipal José Ribeiro de Cristo. A morte da adolescente foi confirmada no local do acidente. O caso aconteceu na localidade de Santa Cruz, e os fatos estão sendo apurados.

A Prefeitura enviou uma nota lamentando o ocorrido e disse prestar assistência à família da vítima. "Neste momento de tristeza, a Prefeitura de Rio Branco do Sul se solidariza com a família e amigos da vítima. Reafirmamos nosso compromisso em garantir a segurança e o bem-estar de todos os alunos que utilizam o transporte escolar", diz a nota.





Fonte: Informações g1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News