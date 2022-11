Jovem tem 95% do corpo queimado após colchão onde dormia pegar fogo

Da Redação

Os socorristas acreditam que um curto circuito causou o incêndio

Um jovem, de 29 anos, teve 95% do corpo queimado após incêndio atingir o colchão em que ele dormia em Sarandi, norte do Paraná.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um celular estava conectado no carregador com os fios descascados ao lado do colchão do homem. Os socorristas acreditam que um curto circuito causou o incêndio.

Os vizinhos acionaram socorro após acordarem com barulho na casa do jovem que foi socorrido em estado grave e encaminhada para hospital Bom Samaritano de Maringá e internada Unidade de terapia intensiva (UTI).

INCÊNDIO DESTRÓI APARTAMENTO

Um apartamento ficou totalmente destruído após um incêndio na tarde desta quarta-feira (8), em Maringá, no norte do Paraná. O prédio fica localizado na Rua Prof. Oberon Floriano Dittert, zona 7.

O apartamento que pegou fogo fica no terceiro andar do prédio. No momento, um menino de cerca de 8 anos estava sozinho no local, pois a mãe teria saído rapidamente. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi retirado com a ajuda da zeladora e de um vizinho.

