Jovem sofre lesão medular grave após ser atingida por galho de árvore em praça no Paraná

A fonoaudióloga Ana Beatriz Stubinski, de 22 anos, sofreu uma grave lesão medular após ser atingida pelo galho de uma árvore durante a Feira de Inverno da Praça Osório, no Centro de Curitiba. O acidente ocorreu no último sábado (13), enquanto a jovem, que mora em São Paulo e visitava a família no Paraná, fazia uma refeição no local acompanhada da mãe, da irmã e do sobrinho de um ano e nove meses. O tronco caiu repentinamente e atingiu de forma direta Ana Beatriz e o carrinho do bebê, que não se feriu graças à estrutura de proteção. A jovem foi socorrida e encaminhada ao Hospital do Trabalhador, onde os médicos constataram uma fratura entre as vértebras torácicas T5 e T6, resultando no dilaceramento da medula e na perda imediata de movimentos e sensibilidade nos membros inferiores.

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Diante do diagnóstico, a família agora concentra esforços para buscar alternativas médicas que auxiliem na reabilitação da jovem recém-formada. A principal esperança dos familiares é conseguir acesso a um tratamento com a proteína polilaminina, substância que vem sendo estudada para atuar diretamente na regeneração de lesões medulares. De acordo com a mãe da vítima, Vanessa Stubinski, os trâmites iniciais para viabilizar a terapia já foram realizados, mas a aplicação do tratamento esbarra na necessidade de aprovação formal por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





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Procurada para comentar o caso, a Prefeitura de Curitiba emitiu uma nota lamentando o acidente e informando que as equipes municipais estão prestando apoio à vítima e aos familiares. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente justificou que mantém um programa constante de monitoramento da arborização urbana e que a última revisão geral na Praça Osório ocorreu recentemente, em abril deste ano. O Executivo municipal destacou ainda que uma nova vistoria técnica foi realizada após o acidente e que, até o momento, não foi identificada a necessidade de novas intervenções emergenciais nas árvores do local. O município segue apurando as circunstâncias da queda.

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