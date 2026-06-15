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Jovem sofre lesão medular grave após ser atingida por galho de árvore em praça no Paraná

Ana Beatriz Stubinski perdeu movimentos nos membros inferiores e família busca tratamento experimental com polilaminina

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 18:21:05 Editado em 15.06.2026, 18:20:58
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Jovem sofre lesão medular grave após ser atingida por galho de árvore em praça no Paraná
Autor Acidente ocorreu no último sábado (13) na Praça Osório - Foto: REPRODUÇÃO

A fonoaudióloga Ana Beatriz Stubinski, de 22 anos, sofreu uma grave lesão medular após ser atingida pelo galho de uma árvore durante a Feira de Inverno da Praça Osório, no Centro de Curitiba. O acidente ocorreu no último sábado (13), enquanto a jovem, que mora em São Paulo e visitava a família no Paraná, fazia uma refeição no local acompanhada da mãe, da irmã e do sobrinho de um ano e nove meses. O tronco caiu repentinamente e atingiu de forma direta Ana Beatriz e o carrinho do bebê, que não se feriu graças à estrutura de proteção. A jovem foi socorrida e encaminhada ao Hospital do Trabalhador, onde os médicos constataram uma fratura entre as vértebras torácicas T5 e T6, resultando no dilaceramento da medula e na perda imediata de movimentos e sensibilidade nos membros inferiores.

- LEIA MAIS: Polilaminina pode ser aprovada pela Anvisa em dois anos, diz Tatiana Sampaio

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Diante do diagnóstico, a família agora concentra esforços para buscar alternativas médicas que auxiliem na reabilitação da jovem recém-formada. A principal esperança dos familiares é conseguir acesso a um tratamento com a proteína polilaminina, substância que vem sendo estudada para atuar diretamente na regeneração de lesões medulares. De acordo com a mãe da vítima, Vanessa Stubinski, os trâmites iniciais para viabilizar a terapia já foram realizados, mas a aplicação do tratamento esbarra na necessidade de aprovação formal por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).


Jovem sofre lesão medular grave após ser atingida por galho de árvore em praça no Paraná
AutorFoto: REPRODUÇÃO

Procurada para comentar o caso, a Prefeitura de Curitiba emitiu uma nota lamentando o acidente e informando que as equipes municipais estão prestando apoio à vítima e aos familiares. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente justificou que mantém um programa constante de monitoramento da arborização urbana e que a última revisão geral na Praça Osório ocorreu recentemente, em abril deste ano. O Executivo municipal destacou ainda que uma nova vistoria técnica foi realizada após o acidente e que, até o momento, não foi identificada a necessidade de novas intervenções emergenciais nas árvores do local. O município segue apurando as circunstâncias da queda.

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acidente Curitiba lesão medular POLILAMININA Reabilitação SAÚDE
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