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ACIDENTE

Jovem sofre ferimentos após colisão entre moto e carro na zona norte de Apucarana

Vítima foi socorrida pelo Siate e levada ao Hospital da Providência; motorista do automóvel, de 58 anos, não se feriu

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem sofre ferimentos após colisão entre moto e carro na zona norte de Apucarana
Autor Foto: Gaby Campos / TNOnline

Um jovem de 21 anos ficou ferido na noite desta segunda-feira (17) após se envolver em um acidente de trânsito no Parque Industrial da Zona Norte, em Apucarana. A colisão entre a motocicleta Honda CG-125 que a vítima pilotava e um veículo Volkswagen Gol ocorreu no cruzamento da Avenida Zilda Seixas do Amaral com a Rua Alumínio.

-LEIA MAIS: Acidente deixa três feridos na Avenida Minas Gerais em Apucarana

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De acordo com a dinâmica da ocorrência apurada no local, o acidente aconteceu no momento em que o motorista do carro tentava fazer uma conversão para acessar a Rua Alumínio. A motocicleta seguia o fluxo normal pela Avenida Zilda Seixas do Amaral quando houve o impacto. O condutor do automóvel, um homem de 58 anos, saiu ileso e não precisou de atendimento médico.

Com a força da batida, o motociclista sofreu uma laceração no joelho. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Após receber os primeiros socorros ainda no local do acidente, o jovem foi encaminhado para avaliação e cuidados médicos no Hospital da Providência.

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acidente Apucarana carro Emergência motocicleta SAÚDE SIATE ZONA NORTE
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