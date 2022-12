Jovem sequestrada há 6 dias no Litoral do PR segue desaparecida

Da Redação

A jovem foi rendida por três suspeitos armados na última quarta-feira (22), violentada e sequestrada

Nesta terça-feira (27), segue desaparecida a mulher, de 24 anos, vítima de sequestro em Matinhos, no Litoral do Paraná. De acordo com a Polícia Civil, a jovem foi rendida por três suspeitos armados na última quarta-feira (22), violentada e sequestrada.

Nesta terça (27), quase uma semana após o crime, especificamente seis dias, a equipe da PC recebeu uma denúncia de que a vítima estaria na Rodovia Alexandra.

A Polícia Civil e a Polícia Militar do Paraná realizaram buscas no local indicado como possível paradeiro da vítima. Cerca de 20 policiais civis e militares foram até o local, mas a jovem não foi encontrada. Nas buscas, os policiais ainda conversaram com moradores para auxílio nas investigações.





Denúncias

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque-Denúncia ou pelo (41) 3511-0300, diretamente à equipe de investigação.

Fonte: Informações RicMais.

