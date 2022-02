Da Redação

Jovem sem CNH capota caminhão carregado na BR-376

Um capotamento foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (15), na BR-376, em Ponta Grossa, Paraná. Um jovem, de 19 anos, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), capotou um caminhão carregado com 26 toneladas de milho.

De acordo com as informações da corporação, o motorista transitava com o veículo sentido à Curitiba e, ao se deparar com uma fila de carros formada por conta de obras na pista, tentou frear, porém, não obteve êxito.

Ele jogou o caminhão para a marginal da rodovia, a fim de evitar atingir os automóveis, e acabou capotando. A PRF informou que o condutor não sofreu ferimentos.

Ainda conforme a PRF, o jovem vai responder pelo crime de dirigir sem habilitação. Aos policiais, ele afirmou que havia dado entrada no processo e que o patrão não sabia que ele não possuía licença.



O jovem ainda fez teste do bafômetro no local, com resultado negativo para ingestão de álcool.

Sobre a carga e o veículo, a PRF informou que devem ser retirados do local, em área de vegetação, pelo proprietário do veículo.