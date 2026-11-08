Jovem sem capacete morre ao tentar empinar moto e sofrer queda em Ortigueira

Rapaz de 20 anos pilotava uma Honda CG 160 e não estava usando capacete quando perdeu o controle tentando 'dar um grau'

Um jovem de 20 anos morreu na tarde deste domingo (08) após cair de moto no distrito de Lajeado Bonito, área rural de Ortigueira (PR). Ele pilotava uma Honda CG 160 Titan sem capacete e perdeu o controle ao tentar empinar o veículo em uma via não pavimentada.

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O acidente ocorreu na Avenida São João. Segundo relato de uma testemunha à polícia, o condutor transitava pela via de terra sem capacete quando tentou empinar a moto, perdeu o controle e colidiu contra o solo. Ele morreu no local.

Equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram o primeiro atendimento e isolaram a área. A Polícia Científica compareceu ao local para coletar vestígios e encaminhou o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML) para necropsia.

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A apuração inicial descartou o envolvimento de terceiros. A motocicleta passou por perícia e foi liberada aos familiares da vítima.

Com informações do Ortinews via aRede