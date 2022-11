Jovem sai para andar a cavalo e, momentos depois, é encontrado morto

Da Redação

A vítima foi encontrada desacordada no início da noite de domingo (6)

O Instituto Médico Legal (IML) de Maringá está apurando a morte de um jovem, de 27 anos, que foi encontrado sem vida em meio a um pasto, localizado aos fundos do Jardim Monte Carmelo, em Paiçandu, Paraná.

Segundo as informações da família, a vítima, identificada como Fernando da Silva Theodoro, teria saído para andar a cavalo, mas, momentos depois, foi encontrada desacordada por um familiar. O caso ocorreu no início da noite de domingo (6).

A família pegou o corpo de Fernando e o levou ao encontro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de uma equipe médica de Maringá. Eles se encontraram na Rua Lídio Mazieiro.

No local, os profissionais de saúde tentaram reanimar a vítima, que já não apresentava sinais vitais. Conforme a equipe médica, o corpo já apresentava uma certa rigidez. Além disso, havia um hematoma na região das costelas de Fernando.

As autoridades trabalham com as hipóteses de que a vítima tenha caído do cavalo ou tenha sofrido um mal súbito.

