Jovem reage a assalto, finge estar armado e é morto a tiros no Paraná

O motoboy Andrei Kruger, de 27 anos, foi assassinado após fingir que estava com uma arma na cintura

Um jovem foi morto a tiros ao reagir a um assalto, na noite de segunda-feira (16), no bairro Boqueirão, em Curitiba. Identificado como Andrei Kruger, de 27 anos, o motoboy foi assassinado após fingir que estava com uma arma na cintura. Com informações do g1.

O delegado adjunto na Delegacia de Furtos e Roubos, João Marcelo Renk Chagas, informou que, em depoimento, a companheira de Andrei contou ter passado parte da tarde e início da noite com ele. Depois, o deixou em casa.

"Ele ligou pra ela e pediu para que ela retornasse, pois ele tinha esquecido a carteira no carro. Ela retorna e vê uma pessoa vindo em sua direção, achou suspeito, mas esperou", disse ao g1.

Em seguida, o homem tentou realizar o assalto e Andrei reagiu, fingindo estar armado. A companheira contou que ouviu, no mínimo, três disparos contra o motoboy.

O atendimento médico foi acionado, mas a vítima não resistiu. A Polícia Civil vai investigar o caso.

