Jovem queima roupas e tenta matar ex-namorado no PR

Uma jovem de 22 anos se apresentou na terça-feira (10), à Polícia Civil, em Curitiba, para responder pela tentativa de homicídio a facadas contra o ex-namorado, de 23. A investigação aponta que a suspeita não aceitava o fim do relacionamento. O crime ocorreu na quinta-feira (5), no bairro Sítio Cercado.

De acordo a investigação, a jovem, identificada como Bruna Soares, entrou escondida na casa do ex-namorado após fazer uma cópia da chave. Ela aguardou a chegada da vítima e surpreendeu o rapaz com facadas. Os golpes causaram ferimentos leves no ex.

Ainda segundo a polícia, Bruna espalhou óleo diesel no quarto do ex-namorado e ateou fogo. As chamas consumiram parte do cômodo, roupas e cuecas antes de serem apagadas pela vítima, que recebeu atendimento médico e passa bem.

A Polícia Civil apurou que o casal se envolveu por seis meses. Ambos terminaram há pouco mais de 30 dias. Em áudios enviados para uma amiga depois do crime, Bruna teria relatado que a intenção era matar o ex, que não teve a identidade revelada.

"Ela falou que mandou esses áudios em um momento de raiva e que se arrepende disso", informou o delegado Rinaldo Ivanilke, do 10º Distrito Policial de Curitiba.

A reportagem entrou em contato com Bruna em duas redes sociais, mas ainda não obteve retorno. Em uma delas, a jovem compartilhou ontem uma mensagem.

"É muito falar: ela surtou. Difícil é contextualizar: ela surtou porque eu menti", publicou.

