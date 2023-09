Jovem que viajou a SC em Monza 'conversível' é morto com 10 tiros

Siga o TNOnline no Google News

Um jovem de 23 anos, conhecido nas redes sociais por ter feito uma viagem com amigos de aproximadamente 800 quilômetros em um Chevrolet Monza "conversível", foi morto a tiros nesse domingo, 10 de setembro, em uma pista da arrancada em Toledo, no oeste do Paraná. A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) atenderam a ocorrência.

De acordo com as informações das autoridades, a vítima, identificada como Matheus Vinicius Coutinho de Quadros, realizava manobras conhecidas como "borrachão" em uma pista de arrancada, próxima a BR-163, na saída para Marechal Cândido Rondon. O rapaz estava em um veículo Chevrolet Chevette.

Conforme repassado à polícia, um motociclista se aproximou do automóvel e efetuou cerca de 10 disparos de arma de fogo contra Matheus. Pelo menos 16 cápsulas foram encontradas no local.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender o jovem. Segundo informações, os socorristas realizaram procedimentos de reanimação em Matheus por cerca de 30 minutos, mas, infelizmente, não obtiveram êxito.

O corpo de Matheus foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Toledo. Uma investigação está em andamento para apurar o que motivou o homicídio e identificar o responsável por ele.

Viagem em carro "conversível"

Um grupo de amigos decidiu entrar em uma longa aventura, viajando de Toledo, oeste do Paraná, para Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. O que chamou a atenção nessa jornada, no entanto, é o veículo que eles utilizaram para cair na estrada: um Chevrolet Monza “conversível”. Uma moto também foi usada.

Os viajantes percorreram uma distância de aproximadamente 800 quilômetros para chegar a cidade catarinense.

Durante o trajeto, eles se revezavam entre a moto e carro. Toda a viagem foi gravada e divulgada nas redes sociais, inclusive, o caso viralizou.

