Jovem que sobreviveu à queda em rio no PR relata drama vivido e faz apelo pela amiga desaparecida





A jovem Ana Carolyne Camilo, sobrevivente de um grave acidente no Salto das Orquídeas, em Sapopema (PR), manifestou-se publicamente nesta terça-feira (28), por meio de um vídeo gravado no Hospital Evangélico de Londrina, onde segue internada. Abalada e em recuperação de uma fratura na vértebra lombar, ela falou sobre a logística do local onde estavam acampadas. O acidente ocorreu no último sábado (25), quando ela e a fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, escorregaram e foram levadas pela correnteza ao tentarem atravessar o rio com o auxílio de cordas. Ana Paula segue desaparecida. Assista ao vídeo no início da matéria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Buscas por fotógrafa londrinense que caiu em rio no PR continuam nesta terça-feira

De acordo com a sobrevivente, a administração da área de camping não oferece monitoramento ou suporte básico aos visitantes. "Todas as vezes que eu já fui até lá, o acesso é livre. A gente recebe uma mensagem dizendo que o acesso é livre para as oito quedas que existem lá. Então, você paga pelo camping e tem acesso livre para poder andar e conhecer a área. Nenhuma das vezes que eu fui para lá, eu precisei avisar sobre descer e voltar. Então, não tem nenhum tipo de guia que te apoie para que desça lá, eles não fornecem nenhum tipo de ajuda nesse sentido. Inclusive, eu tenho as mensagens do camping informando que o acesso é livre às oito quedas que existem dentro do parque", relatou.

Segundo Ana Carolyne, a maior indignação da família é o fato de ninguém ter percebido que as duas visitantes não haviam retornado da trilha, o que poderia ter antecipado o início das buscas. "O que nos causa indignação na minha família é o fato de que eles não perceberam que nós não estávamos lá e que a gente não tinha retornado, para poder buscar algum tipo de ajuda para nos apoiar", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ana Carolyne Camilo foi resgatada no domingo (26) e segue internada - Foto: Reprodução/Redes Sociais Ana Carolyne Camilo foi resgatada no domingo (26) e segue internada - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Resgate

A jovem conseguiu sobreviver ao se agarrar a uma pedra que permanecia acima do nível da água. Arrastada pela força do rio, ela parou a cerca de 500 metros abaixo do ponto da queda. Ferida, Ana Carolyne permaneceu sozinha na mata aguardando socorro desde as 15h de sábado até aproximadamente 9h de domingo (26).

O resgate ocorreu apenas na manhã seguinte, quando um funcionário do Salto das Orquídeas, responsável por aferir periodicamente o nível do rio, avistou a vítima durante uma vistoria de rotina. Após o acionamento das equipes de emergência, ela foi retirada da área de difícil acesso com o apoio de dois policiais militares e encaminhada ao hospital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recuperação

O quadro clínico de Ana Carolyne é estável. Ela está medicada para dor e iniciou o uso de um colete Jewett para imobilizar a coluna lombar, aliado a sessões de fisioterapia. A equipe médica ainda avalia a necessidade de cirurgia. Devido ao forte trauma emocional, a jovem recebe acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista.

Na manhã desta terça-feira, a sobrevivente prestou depoimento ao delegado de Curiúva. No início da tarde, no entanto, a família foi surpreendida com a informação de que um boletim de ocorrência foi registrado contra a própria Ana Carolyne. A defesa da jovem classifica as acusações contidas no documento como graves e falsas. O vídeo foi divulgado a pedido da vítima como forma de se posicionar sobre o ocorrido.

Apelo pelas buscas

No encerramento da gravação, Ana Carolyne direcionou suas forças para a amiga que continua desaparecida, pedindo a mobilização contínua das equipes de resgate. "Estou torcendo, vibrando positivo para que ela possa ser encontrada com vida, porque ela é uma mulher forte e eu acredito na força que ela tem. Então, fica o meu apelo para que todas as pessoas possam ajudar, que o resgate não pare nem um instante para que possam encontrar ela", concluiu.