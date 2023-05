Jovem que pulou do prédio para fugir da polícia é identificado

Da Redação

Jonatthan Rodrigues dos Santos, de 19 anos

O jovem morto em confronto com a polícia nesta terça-feira (2) depois de pular do terceiro andar de um prédio para tentar fugir do cumprimento de um mandado de prisão foi identificado em Londrina, norte do Paraná. Trata-se de Jonatthan Rodrigues dos Santos, de 19 anos.

Ele teria reagido a abordagem, e por esse motivo, foi baleado pelos policiais, segundo o 30º Batalhão.

-LEIA MAIS: Homem morre após confronto com a PM dentro de condomínio em Londrina

De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de envolvimento em um homicídio em agosto de 2022, que aconteceu em frente a uma boate na cidade. Ele ainda seria envolvido com uma facção criminosa, de acordo com a Polícia Militar.

No apartamento de Santos, os policiais encontraram maconha e uma carta, que teria sido enviada do presídio, pedindo para que ele entregasse drogas no local. Um adolescente de 16 anos foi detido no apartamento.

