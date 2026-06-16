Jovem que perdeu movimentos após ser atingida por galho no PR vai receber polilaminina

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, na manhã desta terça-feira (16), a aplicação da polilaminina na jovem Ana Beatriz Stubinski, de 22 anos, que perdeu os movimentos das pernas após ser atingida por um galho de árvore na Praça Osório, em Curitiba. A previsão é que a substância experimental chegue ao Paraná e seja aplicada até o fim da tarde desta terça-feira (16), trazendo uma nova perspectiva para a recuperação da jovem.

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A polilaminina é uma proteína sintética desenvolvida no Brasil e que ainda se encontra em fase de estudos. O composto possui potencial para estimular a regeneração de nervos e tecidos lesionados na medula espinhal. De acordo com os pais da paciente, a liberação do tratamento representa uma nova chance de reabilitação. O caso é tratado como excepcional, uma vez que exames apontaram uma lesão completa na medula de Ana Beatriz, condição que a medicina tradicional aponta com histórico de no máximo 9% de probabilidade de reversão dos movimentos ou da sensibilidade.

O coordenador do laboratório Cristália, Mitter Mayer, explicou que a empresa produz a substância em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e que a paciente será avaliada pela equipe médica. Ele ressaltou que o uso compassivo de medicamentos experimentais é indicado justamente quando uma doença é considerada intratável ou incurável. O trâmite exige que o laboratório concorde com a doação do composto e submeta o processo à aprovação da Anvisa, comprovando a ausência de outras opções terapêuticas e apresentando o histórico clínico detalhado.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior determinou nesta terça-feira (16) uma operação especial da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para atender a paciente que sofreu um grave acidente enquanto passeava com a família em Curitiba.

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OPERAÇÃO

Uma aeronave do Governo do Estado decolou do Aeroporto do Bacacheri, na Capital, na tarde desta terça-feira (16) para buscar o medicamento experimental polilaminina e os profissionais responsáveis pelo procedimento que será realizado no Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

A operação prevê deslocamentos ao Rio de Janeiro e a Foz do Iguaçu para transportar o medicamento e os especialistas envolvidos no programa de uso compassivo do medicamento. O retorno a Curitiba está previsto para a noite desta terça-feira (16), quando deverá ocorrer a aplicação do produto.

A paciente Ana Beatriz está internada no Hospital do Trabalhador desde o último sábado (13). Ela foi atingida por um galho de árvore e deu entrada na unidade em estado gravíssimo, com risco iminente de morte.

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As equipes médicas identificaram lesões severas no pulmão e na medula espinhal. Desde então, a prioridade absoluta da equipe assistencial foi salvar sua vida.

Durante o fim de semana, Ana Beatriz passou por duas cirurgias de alta complexidade: uma para tratar o pneumotórax decorrente do trauma torácico e outra para estabilização da coluna vertebral.

Com a evolução clínica e o afastamento do risco imediato de morte, a equipe do Hospital do Trabalhador constatou a ausência de movimentos decorrente da lesão medular e avaliou que a paciente poderia se enquadrar nos critérios para receber a polilaminina por meio do programa de uso compassivo.

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ACIDENTE

Ana Beatriz reside em Valinhos (SP) e estava em Curitiba visitando familiares. No último sábado (13), ela passeava por uma feira de inverno na Praça Osório acompanhada da mãe, da irmã e do sobrinho. Testemunhas relataram que, apesar de não registrar chuva ou ventos fortes no momento, um galho de grande porte se desprendeu de uma árvore e caiu diretamente sobre a jovem, atingindo também o carrinho de bebê do sobrinho, que não se feriu.

O socorro imediato foi prestado por guardas municipais que faziam o patrulhamento da área. Após a imobilização da vítima, o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado e encaminhou Ana Beatriz de ambulância para o Hospital do Trabalhador. Familiares relataram que, logo após o impacto, a jovem já não sentia as pernas e queixava-se de fortes dores na região dorsal. O diagnóstico médico confirmou uma perfuração no pulmão, que demandou drenagem imediata, e uma fratura entre as vértebras T5 e T6.

Em posicionamento oficial, a Prefeitura de Curitiba lamentou o acidente e informou que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente executa um programa permanente de monitoramento da arborização urbana, incluindo inspeções periódicas e avaliações fitossanitárias. O município destacou que a última revisão geral nas árvores da Praça Osório ocorreu em abril deste ano. Técnicos realizaram uma nova vistoria no local após o ocorrido e constataram que não há necessidade de novas intervenções emergenciais na área.

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