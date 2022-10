Jovem que morreu em explosão de liquidificador é identificado

Da Redação

Gustavo Stival Calisto, de 27 anos, era operador de máquinas

O jovem que morreu ao ser atingido no peito por uma peça de um liquidificador, em Curitiba, foi identificado. Gustavo Stival Calisto, de 27 anos, era operador de máquinas e morreu na noite de quarta-feira (26), na casa onde morava, no bairro Butiatuvinha, depois que o eletrodoméstico explodiu.

Nesta quinta (27), familiares e amigos lamentaram a morte nas redes sociais: “Não acredito, meu Deus. Lembro da gente pequeno na sua casa; ensaiando pra irmos em um casamento… Brincando; dois tiquinho de gente. Descanse em Paz Sino”, escreveu uma familiar.

O caso

Familiares do rapaz estavam em casa no momento da explosão e acordaram assustados com o barulho. Ao chegarem na cozinha para verificar o que aconteceu, encontraram o jovem caído na cozinha. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, porém, constataram o óbito no local.

Os familiares ficaram bastante abalados e não quiseram comentar a ocorrência. A suspeita é que alguma peça da parte inferior do liquidificador tenha ferido a vítima.

A identidade do jovem não foi revelada e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. A causa da morte deve ser revelada após perícia.

Com informações: RicMais

