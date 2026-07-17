Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
'MELHOR DIA DA FORMAÇÃO'

Jovem que morreu em banho de óleo no PR celebrou primeiro voo nas redes sociais horas antes do ocorrido

O engenheiro sofreu paradas cardíacas diante de familiares que acompanhavam a celebração

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.07.2026, 14:59:49 Editado em 17.07.2026, 14:59:41
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Jovem que morreu em banho de óleo no PR celebrou primeiro voo nas redes sociais horas antes do ocorrido
Autor Foto: - Divulgação

O engenheiro Gustavo Henrique Lara, de 27 anos, morreu na noite de quinta-feira (16) após sofrer uma reação alérgica grave durante um tradicional ritual de "batismo" em uma escola de aviação em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

- leia mais: Motorista perde o freio de caminhonete e bate contra pilar de casa em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O jovem comemorava a conclusão de seu primeiro voo solo, etapa para a qual se preparava havia oito anos, quando recebeu um "banho" com óleo de motor de aeronave, jogado por um instrutor da instituição. Parentes e amigos que foram convidados para assistir à celebração presenciaram o momento em que a vítima passou mal.

Horas antes do ocorrido, Gustavo havia publicado uma foto nas redes sociais celebrando a conquista com a frase: "Pode ser que hoje seja o melhor dia de toda a minha formação de piloto até aqui".

Jovem que morreu em banho de óleo no PR celebrou primeiro voo nas redes sociais horas antes do ocorrido
AutorFoto: - Divulgação

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o contato com a substância provocou um choque anafilático, que evoluiu para uma crise convulsiva e três paradas cardiorrespiratórias consecutivas. Os socorristas conseguiram reverter as duas primeiras paradas, mas o jovem não resistiu à terceira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O instrutor responsável por lançar o óleo se apresentou de forma espontânea à delegacia, onde prestou depoimento e foi preso em flagrante por homicídio culposo, modalidade em que não há a intenção de matar. Ele afirmou que o produto costuma ser aplicado do pescoço para baixo e foi liberado para responder ao processo em liberdade após pagar uma fiança estipulada em R$ 3 mil.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Diante do caso, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) emitiu um alerta oficial destacando a necessidade urgente de "repensar ritos de celebrações" no meio aeronáutico. Em nota, o Centro de Instrução de Aviação Civil (CIAC) do Aeroclube de Ponta Grossa lamentou profundamente a morte do aluno, mas ressaltou que o episódio ocorreu fora de sua área de atuação logo após o término das atividades de voo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A instituição afirmou que está à disposição das autoridades e que não fará novos comentários até o fim das investigações. A Polícia Civil abriu um inquérito técnico e aguarda os resultados dos exames necroscópico, toxicológico e químico-pericial do Instituto Médico-Legal (IML) para determinar a causa exata do óbito e a real composição da substância utilizada.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
aviação Homicídio culposo morte piloto Ponta Grossa reação alérgica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV