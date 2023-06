Jovem que morreu após acidente na PR-445 é identificado

O jovem, de23 anos, que morreu após sofrer um trágico acidente na manhã desta sexta-feira (2), na PR-445, nas proximidades da Universidade Estadual de Londrina (UEL), na região oeste de Londrina foi identificado. O acidente envolveu três veículos, sendo uma caminhonete, um carro e um caminhão.

continua após publicidade

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o jovem conduzia uma pick-up S10 com placas de Santa Criz de Monte Castelo e seguia em direção a Cambé, na RML. Quando em determinado momento o rapaz teria perdido o controle do veículo e colidido violentamente contra uma mureta de concreto que separa as pistas. Após o capotamento da caminhonete, que ficou atravessada na pista, ocorreu uma segunda colisão envolvendo um caminhão com placas de Guarapuava. Logo em seguida, um GM Cobalt com placas de Bela Vista do Paraíso (RML) também colidiu contra a pick-up.

De acordo com a PRE, o local do acidente estava escuro e havia neblina no momento da colisão.

continua após publicidade

O motorista da caminhonete identificado como Vinícius Saraiva Rafeh, teve ferimentos graves, incluindo um traumatismo craniano ao ser ejetado do veículo. Parte do corpo da vítima ficou presa sob o veículo.

Equipes de resgate do Siate e Samu foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, mas apenas puderam constatar o falecimento.

Tanto o motorista do caminhão quanto o do Cobalt foram submetidos a testes de alcoolemia. O condutor do caminhão não apresentou qualquer indício de consumo de álcool. No entanto, o motorista do Cobalt, um rapaz de 29 anos, registrou um resultado de 0,59 mg/L no teste e foi encaminhado à Central de Flagrantes.

continua após publicidade

Homenagens

Vinícius era aluno de uma escola de avião da cidade e tinha o sonho de ser piloto de avião. “Sua partida inesperada deixou em nós um profundo sentimento de perda deixando a família Volare em luto. Durante o tempo em que o nosso aluno Rafeh esteve conosco, ele deixou uma profunda impressão em todos que tiveram o prazer de conhecê-lo. Seu sorriso contagiante, sua generosidade e sua habilidade de ajudar os outros criaram um senso de união e solidariedade entre os colegas. Ele sempre esteve disposto a estender a mão e oferecer seu apoio. Neste momento de profunda tristeza, estendemos nossos sentimentos de solidariedade e apoio à família e amigos. Que encontrem conforto e força nas lembranças preciosas que compartilharam com ele. Hoje, nosso amigo alça voo para a serenidade ao lado de nosso Pai Celestial. Ele será eternamente lembrado e amado”, diz a nota de luto emitida pela escola.

Amigos e familiares também prestaram diversas homenagens ao jovem.

O corpo do jovem será sepultado em Santa Cruz do Monte Castelo, no Noroeste do Paraná.

Siga o TNOnline no Google News