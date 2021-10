Da Redação

Jovem que capotou carro na BR-376 morre no hospital

Morreu na tarde desta segunda-feira (11), a jovem Julia Marques Monteiro, de 25 anos. Ela estava internada na UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi desde o dia 19 de setembro.

Julia morava em Mandaguari e capotou o carro na BR-376 no mês passado. O acidente aconteceu próximo do Parque Industrial do município.

O corpo dela foi encaminhado para o IML de Maringá.

