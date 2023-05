Jovem que assassinou a madrasta em Maringá é condenado

Da Redação

O crime aconteceu em maio de 2022

O jovem Renan Alves, de 25 anos, foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato da madrasta Neide Aparecida Bezerra. A mulher, que tinha 45 anos, foi morta com mais de vinte facadas em maio de 2022, na cidade de Maringá, Noroeste do Paraná.

Na época, o jovem confessou o crime com declarações que chocaram. Em áudios nas redes sociais, ele afirmou que "matou com gosto". A filha da vítima, que tinha apenas 10 anos idade, presenciou o homicídio e se escondeu debaixo da cama para não ser morta.

O júri popular aconteceu nesta terça-feira (23), no Fórum de Maringá. O acusado manteve sua confissão durante o julgamento. O pai e o tio do rapaz também foram ouvidos. Neide era namorada do pai do acusado, que atribui a motivação do crime à uma discussão que a vítima teria tido com a avó dele, a qual o jovem chama de mãe.

A sentença foi pronunciada no início da noite. Renan está detido na Penitenciária Estadual de Maringá, há um ano, onde continuará preso para o cumprimento da pena. As informações são do portal GMC Online.

