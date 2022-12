Jovem perfura olho de irmão com garfo durante briga familiar no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Até o momento, não há informações sobre o que teria causado a briga entre os irmãos

Um adolescente, de 13 anos, teve o olho direito furado durante uma discussão com seu irmão mais velho, de 16 anos. A confusão aconteceu na tarde desta segunda-feira (26), no Conjunto União da Vitória, na Zona Sul de Londrina, no Norte do Paraná.

continua após publicidade .

Conforme informações do repórter Pedro Marconi, da RICtv, o irmão atacou o mais novo com um garfo. A pálpebra da vítima foi perfurada e seu globo ocular arranhado. O adolescente também sofreu escoriações no braço.

LEIA MAIS: Bombeiros atendem criança engasgada com moeda em Ivaiporã

continua após publicidade .

O jovem, de 13 anos, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Sabará para receber o atendimento médico necessário. Os pais do jovem o acompanharam até a unidade de saúde.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas para atender a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre o que teria causado a briga entre os irmãos. Também não há detalhes sobre o estado de saúde do irmão mais velho.





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News