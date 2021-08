Da Redação

Jovem pega carro, atropela criança e derruba parede no PR

Um adolescente, de 17, que dirigia uma Parati, atropelou uma menina de 10 anos. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (5), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

A Polícia Militar (PM) informou que o jovem estaria sob efeito de drogas ou álcool. O grave acidente foi registrado na rua Vicente Augusto, no bairro São Marcos. Testemunhas contaram que o rapaz tentou fugir do local da batida, mas foi impedido por moradores do bairro.

Depois do atropelamento, o carro ainda atingiu a parede de uma casa. Nenhum morador ficou ferido. Ele foi apreendido e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Ainda de acordo com a polícia, o jovem já foi apreendido antes por tráfico de drogas e direção sem habilitação