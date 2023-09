Jovem paraguaia de 13 anos é apreendida em casa de prostituição no PR

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma adolescente paraguaia, de apenas 13 anos, foi apreendida em uma casa de prostituição na cidade de Missal, no Oeste do Paraná, depois de apresentar um documento falso. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PMPR), após as autoridades terem recebido uma denúncia.

continua após publicidade

De acordo com a PMPR, a denúncia relatava que o estabelecimento estaria funcionando sem alvará e seria um local de prostituição, inclusive com menores de idade. Na casa, foram abordadas cinco mulheres paraguaias, uma delas sendo a adolescente de 13 anos. A jovem apresentou uma foto de documento de outra pessoa de 23 anos, segundo a polícia.

- LEIA MAIS: Casal é instruído a sair de casa após encontrar artefato em pescaria

continua após publicidade

A adolescente foi interrogada e acabou admitindo que o documento era falso. Uma das outras mulheres, uma jovem de 26 anos, responsável pelo local, foi preso em flagrante pelo crime de corrupção de menor. Já a jovem foi apreendida por falsidade ideológica, após ter apresentado documento falso.

Conforme a PMPR, membros do Conselho Tutelar acompanham o caso. As informações são do g1.

Siga o TNOnline no Google News