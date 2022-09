Jovem motorista morre após carro capotar e ficar submerso no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O veículo modelo Voyage de cor laranja saiu da BR-116 e caiu de ponta cabeça no Rio Iguaçu

Após quase duas horas de buscas pelo Corpo de Bombeiro, um jovem motorista morreu depois de ficar preso nas ferragens dentro do carro submerso. O veículo modelo Voyage de cor laranja saiu da BR-116 e caiu de ponta cabeça no Rio Iguaçu, no limite entre Curitiba e São José dos Pinhais.

continua após publicidade .

O Tenente Lechinhoski do Corpo de Bombeiros confirmou a morte do jovem e comentou da dificuldade do resgate. Houve uma saída de pista, no qual o veículo capotou e ficou submerso. Foi tentando o resgate de emergência, nós utilizamos os equipamentos necessários, mas, infelizmente não foi possível. Foi solicitado o caminhão guincho para a retirada do veículo. Trata-se de um jovem. Tenente Lechinhoski do Corpo de Bombeiros

Em entrevista para a reportagem da Banda B, uma testemunha, o motorista Silvio Santos, afirmou que a vítima teria perdido o controle do carro sozinho na via.

continua após publicidade .

“A gente estava andando lado a lado, por causa de um acidente a pista estava devagar. Chegando aqui perto da ponte o motorista simplesmente se perdeu sozinho. Não sei se ele estava mexendo no celular ou não. O jovem passou no vão e foi parar capotado dentro do rio. Infelizmente não tinha o que fazer, ele caiu no rio e ficou de rodas para cima.” relatou a testemunha.

Devido ao acidente, o trânsito na região ficou complicado. O trânsito sentido Campo Largo ficou apenas em uma das faixas, foram registradas 6 KM de engarrafamento. Já no sentido São Paulo o trânsito é lento principalmente por causa dos curiosos.

Siga o TNOnline no Google News