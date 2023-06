Jovem morto em escola é sepultado com homenagens de amigos

Sob aplausos de amigos e familiares, Luan Augusto da Silva, de 16 anos, morto após ataque ao Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná, foi sepultado na manhã desta quarta-feira (21) no cemitério municipal. Integrantes da Paróquia Santo Antônio soltaram balões brancos para homenagear o rapaz.

O jovem levou dois tiros na cabeça durante o ataque, na manhã de segunda-feira (19). Ele morreu no Hospital Universitário de Londrina, onde ficou internado até a madrugada desta terça-feira (20), quando não resistiu as ferimentos e morreu.

Além do estudante, a namorada Karoline Verri Alves, 17 anos, também foi vítima do atentado. Ela morreu ainda no colégio. A jovem era coroinha e participava do grupos de jovens com o Luan. A aluna foi sepulta no início da noite de terça-feira (20).

Segundo a Polícia Civil, o assassino de 21 anos, que estava preso desde o crime na segunda (19), foi encontrado morto na noite de terça-feira (20). Ele estava detido na Casa de Custódia, em Londrina. A causa da morte não foi divulgada e será investigada.



Ataque ao colégio

O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (19) no Colégio Estadual Professora Helena Kolody. Um jovem de 21 anos entrou na instituição de ensino armado com um revólver e um machadinho e matou Karoline, 17 anos, a tiros. O namorado da adolescente, de 16 anos, levou dois tiros na cabeça, chegou a ser internado, mas morreu no Hospital Universitário de Londrina.

O autor dos disparos, ex-aluno do colégio, foi preso pela Polícia Militar. De acordo com a Polícia Civil, ele planejou o ataque durante quatro anos. Em depoimento, o rapaz revelou que estudou no colégio em 2014 e afirma que foi vítima de intenso bullying por parte dos colegas. O criminoso negou que conhecia o casal de namorados, mas um possível vínculo será ainda investigado.

Outro jovem, também de 21 anos, foi preso no final da tarde desta segunda-feira, sob suspeita de ter ajudado no ataque, informou a Secretaria de Segurança Pública.

