Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
TRAGÉDIA

Jovem morto em acidente em Maringá ia vender a moto para comprar casa

Gabriel Ávila Lopes, 22 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (04) após ser atingido por um carro no Parque das Laranjeiras

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 11:45:46 Editado em 04.06.2026, 11:45:41
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Jovem morto em acidente em Maringá ia vender a moto para comprar casa
Autor Gabriel estava voltando da academia para casa quando sofreu o acidente - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O motociclista Gabriel Ávila Lopes, 22 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (04) após ser atingido por um veículo na Avenida Alexandre Rasgulaeff, no Parque das Laranjeiras, em Maringá (PR). O carro seguia no mesmo sentido e mudou de faixa de forma repentina, atingindo a motocicleta.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Gabriel estava voltando da academia para casa quando sofreu o acidente. Após a colisão, o motorista do carro fugiu do local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e iniciaram o atendimento, mas o jovem morreu no local.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Conforme o portal GMC Online, parceiro do TNOnline Gabriel Ávila Lopes estava em uma moto esportiva e há algumas semanas tentava vender o veículo para comprar uma casa. Ainda não há informações sobre a identificação do motorista. A Polícia Civil vai investigar o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são do GMC Online, parceiro do TNOnline

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente maringa NOTÍCIAS Segurança no Trânsito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV