Jovem morto em acidente em Maringá ia vender a moto para comprar casa

O motociclista Gabriel Ávila Lopes, 22 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (04) após ser atingido por um veículo na Avenida Alexandre Rasgulaeff, no Parque das Laranjeiras, em Maringá (PR). O carro seguia no mesmo sentido e mudou de faixa de forma repentina, atingindo a motocicleta.

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Gabriel estava voltando da academia para casa quando sofreu o acidente. Após a colisão, o motorista do carro fugiu do local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e iniciaram o atendimento, mas o jovem morreu no local.

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Conforme o portal GMC Online, parceiro do TNOnline Gabriel Ávila Lopes estava em uma moto esportiva e há algumas semanas tentava vender o veículo para comprar uma casa. Ainda não há informações sobre a identificação do motorista. A Polícia Civil vai investigar o caso.

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As informações são do GMC Online, parceiro do TNOnline