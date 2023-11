Jovem morto com tiro na cabeça ao 'brincar' com arma é identificado

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), está investigando a morte de um jovem de 18 anos, que ocorreu no início da manhã desta quarta-feira (22), na Rua Rio Hudson, no bairro Conjunto Itaparica, em Maringá.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o rapaz foi encontrado no interior de um quarto com um tiro de arma de fogo na cabeça. A namorada relatou aos policiais que Aleff Eduardo Silva Bailão estava consumindo bebida alcoólica e brincando com uma pistola 9mm. Com a pistola descarregada apontava para a cabeça e puxava o gatilho.

Na casa ainda estava a irmã de Aleff e o namorado, porém eles estavam dormindo e não ouviram os disparos. O caso será investigado pela DHPP de Maringá.

