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IDENTIFICAÇÃO

Jovem morto a tiros em Sarandi é identificado

Eduardo conduzia um automóvel no momento em que foi surpreendido pelo suspeito que efetuou os disparos

Escrito por Da Redação
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Jovem morto a tiros em Sarandi é identificado
Autor Eduardo Rudiy Pereira, de 23 anos - Foto: Redes sociais

Eduardo Rudiy Pereira, de 23 anos, foi identificado como o jovem perseguido e morto a tiros na manhã desta quinta-feira, no Conjunto Mauá, em Sarandi, no norte do Paraná. Eduardo conduzia um automóvel quando foi surpreendido por um suspeito que trafegava de bicicleta e efetuou pelo menos três disparos contra o veículo. Ao ser atingido, o jovem perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro de uma residência.

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Mesmo ferido após o impacto da batida, Eduardo tentou escapar a pé correndo em direção a um imóvel próximo. No entanto, o rapaz acabou alcançado pelo agressor e atingido por novos disparos de arma de fogo. Equipes de socorro foram acionadas e compareceram ao local da ocorrência para prestar atendimento de urgência, mas o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado na cena do crime.

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A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho dos peritos, que recolheram evidências no local para auxiliar no esclarecimento da dinâmica dos fatos. O patrulhamento ostensivo foi reforçado na região após o homicídio, enquanto a Polícia Civil de Sarandi instaurou um inquérito para apurar a motivação do crime e identificar os responsáveis. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado ou preso.

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homicidio investigação policial jovem assassinado paraná Sarandi violência
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