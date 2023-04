Jovem morta com cabo USB teria se separado após ex ser violento

Da Redação

Naiara Paula da Conceição Silva, de 29 anos

Naiara Paula da Conceição Silva, de 29 anos, foi encontrada morta por enforcamento com um cabo USB neste domingo (9), em Curitiba, capital do Paraná. O suspeito do crime é o ex-companheiro da jovem. O casal estava separado há 10 dias.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o caso e, ao escutar um amigo da vítima, descobriu que um dos motivos da separação do casal era a agressividade do homem. Naiara foi encontrada estrangulada e esfaqueada.

"Ela tinha um afastamento social, ele [ex-companheiro] não permitia que ela estivesse nos locais onde os amigos estavam, isso é típico de um relacionamento abusivo. Um amigo chegou a relatar que ela sofreu uma violência física, apertões no braço, o que teria motivado o fim do relacionamento", contou o advogado da família de Naiara, Jackson Bahls.

O ex-marido da vítima foi encontrado na cena do crime, ao lado da vítima. Na versão do homem, a moça teria tirado a própria vida. No entanto, os indícios apontam para um possível feminicídio.





Provas do crime

A Polícia Civil encontrou ao lado do corpo de Naiara Paula um bilhete "suicida". A mensagem seria do ex-marido dela. De acordo com a delegada Aline Manzato, no bilhete o homem dava adeus e dizia que se ele "estava daquele jeito", a culpa era da vítima.

A delegada acredita que ele tenha premeditado o assassinato, já que o bilhete não estava sujo de sangue. Após matar a ex-mulher, o suspeito feriu o próprio peito, numa suposta tentativa de suicídio.

Quando a polícia chegou no local do crime, Naiara já estava em rigidez cadavérica. Ou seja, foi morta entre quatro a seis horas antes do ex-companheiro chamar o Siate para socorrê-la.

