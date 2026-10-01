Jovem morre seis dias após ter moto atingida por ambulância no Paraná; família doa órgãos

A jovem Juliana Duarte da Costa, de 26 anos, morreu nesta quarta-feira (30) após passar seis dias internada em decorrência de um grave acidente de trânsito. A motocicleta que ela pilotava foi atingida por uma ambulância na rodovia PR-158, no trecho entre os municípios de Campo Mourão e Peabiru, na região Centro-Oeste do Paraná. Após a confirmação do óbito no Pronto-Socorro de Campo Mourão, a família autorizou a doação dos órgãos da jovem, que deixa um filho.

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A colisão ocorreu na noite da última quinta-feira (24), nas proximidades do posto Macuco. Segundo as informações do registro da ocorrência, a ambulância seguia no sentido a Peabiru quando precisou desviar de um caminhão que trafegava à frente e sinalizou uma conversão para acessar o retorno. Durante a manobra evasiva, o veículo de saúde acabou atingindo a Honda Biz conduzida por Juliana. O impacto da batida fez com que a motocicleta ficasse presa ao para-choque da ambulância.

A própria motorista da ambulância, que é profissional socorrista, parou o veículo imediatamente e iniciou os primeiros atendimentos à vítima, contando com o apoio de técnicas de enfermagem que passavam pela rodovia no momento do acidente. Na sequência, o resgate especializado foi realizado em conjunto por equipes médicas da concessionária que administra o trecho e por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Devido à gravidade extrema do quadro, Juliana ficou inconsciente e precisou ser intubada ainda na rodovia. Ela apresentava ferimentos severos na região da face, além de suspeita de traumatismo cranioencefálico, lesões na base do crânio e fratura na região pélvica. A jovem foi encaminhada em estado gravíssimo para a unidade de saúde em Campo Mourão, onde permaneceu hospitalizada lutando pela vida até o seu falecimento nesta quarta-feira.

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Com informações GMC Online.

