Jovem morre no hospital após acidente em Maringá; veja o flagrante

Morreu no Hospital Metropolitano de Sarandi o jovem Matheus Mendes Paiva, de 25 anos, vítima de um gravíssimo acidente de trânsito em setembro deste ano no Parque Avenida, em Maringá, norte do Paraná. Ele estava internado há 57 dias e morreu na segunda-feira (13).

O acidente aconteceu no dia 18 de setembro, na esquina da Rua Allan Kardec com a Rua José Iba. O jovem estava de moto e bateu na lateral de um veículo.

O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança – veja o vídeo abaixo. Com o impacto, o jovem foi lançado a vários metros de distância. Ele ficou inconsciente e precisou ser intubado ainda no local pela equipe médica do Samu.

