Jovem morre na madrugada deste sábado após sofrer queda de moto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um jovem de 27 anos morreu após um acidente de moto em Maringá, na madrugada deste sábado (28).

continua após publicidade .

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente foi no entroncamento das avenidas Anchieta e Laguna, ao lado do Parque do Ingá.

- LEIA MAIS: PM é chamada em Grandes Rios após sobrinho xingar e ameaçar tio

continua após publicidade .

A vítima identificada como Murilo Dias Andrade, de 27 anos, pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle da direção e sofreu uma queda.

Equipes do Siate/Corpo de Bombeiros e Samu foram acionadas, mas o jovem não resistiu.

Após trabalho de perícia dos agentes da Polícia Científica, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso será apurado pela Delegacia de Trânsito de Maringá.