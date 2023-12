Jovem morre em acidente a caminho do cemitério em Sarandi

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma jovem de 20 anos, identificada como Carolaine Aparecida da Silva Messias, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (25) em Sarandi. Conforme informações da Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu na Rua Caetano Senhorini, próximo ao Jardim das Torres, resultando em ferimentos graves em outra mulher.

continua após publicidade

Carolaine estava conduzindo uma motoneta Honda Biz quando perdeu o controle da direção e colidiu com um poste de energia. O impacto causou múltiplos ferimentos, levando à intervenção imediata de equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

- LEIA MAIS: Após acidente na BR-376, prefeito de Marilândia passará por cirurgia



continua após publicidade

Apesar dos esforços das equipes médicas, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória. A outra vítima, uma jovem de 18 anos que estava na garupa, sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

Segundo informações dos Bombeiros, Carolaine havia perdido a filha recém-nascida há cerca de um mês e estava a caminho do cemitério para visitar o túmulo da criança quando ocorreu o acidente no dia de Natal.

O corpo de Carolaine foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

Com informações: Plantão Maringá

Siga o TNOnline no Google News