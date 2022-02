Jovem morre e três ficam feridos em acidente na PR-160

Da Redação

O motorista de 20 anos chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu

Um jovem morreu e outros três ficaram feridos em um acidente de trânsitoregistrado na madrugada deste domingo (06), na rodovia PR 160.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor do VW/Golf com placas de Urai, um jovem de 20 anos, trafegava sentido Rancho Alegre a Sertaneja e no trevo do Km 20 +400m perdeu o controle da direção, saiu da pista, colidindo frontalmente com uma árvore.

O motorista chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado ao hospital, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos. Outros três jovens, um de 18 anos e dois de 19 anos que também estavam no carro foram encaminhados ao Hospital Municipal de Sertaneja com ferimentos médios.