Jovem morre e passageiro fica gravemente ferido após capotamento na PR-082

Motorista do automóvel não utilizava o cinto de segurança e acabou sendo ejetado

Um jovem, de 20 anos, morreu e outro homem ficou gravemente ferido após um acidente no distrito de Santa Felicidade, em Douradina, na PR-082, na noite deste sábado (26).

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal, eles estavam em um veículo Strada, qando o motorista perdeu o controle da direção na saída de uma curva. O condutor acabou saindo da pista à margem direita e bateu em um tronco de árvore.

Com a colisão, o veículo acabou capotando. O motorista do automóvel não utilizava o cinto de segurança e acabou sendo ejetado. Quano os socorristas chegaram no local, ele já estava morto.

O passageiro teve ferimentos graves e foi levado por uma ambulância municipal para o Pronto Atendimento de Douradina, mas devido à gravidade dos ferimentos foi encaminhado para o Hospital Uopeccan de Umuarama.

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O corpo do motorista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Umuarama. A identidade dele não foi informada pela PRE.

Com informações do GMC Online