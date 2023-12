Jovem morre e grávida fica ferida em acidente na BR-369 no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Neste domingo (3), ocorreu um grave acidente em um trecho de pista simples na BR-369, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná. Um jovem, de 20 anos de idade, morreu e uma mulher grávida que estava no banco traseiro ficou ferida.

O carro em que as duas vítimas ocupavam foi atingido por um caminhão que, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava fazendo retorno quando foi atingido pelo caminhão baú.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados. O jovem estava preso nas ferragens, foi retirado, mas morreu na ambulância durante o atendimento médico. A mulher grávida foi socorrida pelo helicóptero para o Hospital Universitário de Londrina (HU).

O caso está sendo investigado pela polícia de trânsito.

