Jovem morre de Covid nove dias depois de perder o pai

Luiz Felipe Soares, de 25 anos, morreu de covid-19 neste sábado (2), nove dias depois de perder o pai para a doença. Natural de Ventania, na região dos Campos Gerais do Paraná, o jovem estava internado e faleceu no Hospital do Rocio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

O rapaz era vocalista da banda gaúcha “Trancão Campeiro”.

De acordo com o último boletim da Prefeitura Municipal de Ventania, publicado no sábado (2), até o momento foram confirmados 325 casos de covid-19 e 13 mortes em decorrência do novo coronavírus no município.

Neste domingo (3), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) registrou 1.688 novos casos da doença e 27 óbitos por covid-19. Ao todo, desde o início da pandemia, 7.965 pessoas já morreram pelo novo coronavírus e 418.122 foram infectadas no Paraná.

