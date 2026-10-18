Jovem morre atropelado por caminhonete enquanto fotografava bicicleta no acostamento
Vítima estava com outros três homens na manhã deste domingo (18) quando foi atingida por uma Ford Ranger
Um jovem morreu atropelado na manhã deste domingo (18), por volta das 5h15, na Avenida Pedro Wosgrau, nas proximidades do acesso ao Distrito Industrial, em Ponta Grossa. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima e outros três homens estavam parados no acostamento da via fotografando suas bicicletas quando foram surpreendidos por uma caminhonete Ford Ranger. O veículo atingiu dois membros do grupo e uma das vítimas não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local do acidente.
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Testemunhas relataram à equipe policial que a atitude do motorista após o impacto chamou a atenção pela frieza. O condutor da caminhonete teria parado o veículo logo após o atropelamento, desembarcado e observado a vítima caída no chão. Em seguida, sem acionar o resgate, ele retornou ao automóvel e fugiu, caracterizando a omissão de socorro.
O atendimento inicial da ocorrência foi realizado pela equipe do Plantão de Trânsito do 1º Batalhão de Polícia Militar. Os policiais cuidaram do isolamento e da preservação da área para o trabalho de perícia e posterior recolhimento do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias exatas do atropelamento e a identificação do condutor responsável pela fuga estão agora sob investigação das autoridades policiais competentes.