Jovem morre após ser ejetado de veículo na PR-566

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (21) na rodovia PR-566, em Francisco Beltrão

Um homem morreu em um capotamento de carro na manhã desta terça-feira (21) na rodovia PR-566, em Francisco Beltrão sentido a Itapejara do Oeste. O veículo VW/Golf saiu da pista, colidiu em um muro no clube de tiros e capotou.

A vítima de cerca de 30 anos que ainda não foi identificado foi ejetado do carro durante o acidente. SAMU e Corpo de Bombeiros e constataram o óbito no local do acidente.

O local foi isolado para o trabalho da Criminalística. Em seguida o corpo será removido ao IML de Francisco Beltrão.

Uma equipe da Polícia Militar prestou apoio até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual.

Com informações: PP News

