Jovem morre após parada cardiorrespiratória enquanto dormia em Cafezal do Sul

A morte repentina de Gilson Junior Lima da Silva, de 18 anos, causou grande comoção entre os moradores do município de Cafezal do Sul, no Paraná, na madrugada deste domingo (13). O jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto dormia em sua residência e não resistiu, deixando familiares e amigos em estado de choque diante da perda precoce.

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De acordo com relatos prestados por familiares ao portal OBemdito, os pais do jovem perceberam que algo estava errado por volta de 1h30 da manhã, devido ao barulho intenso da respiração de Gilson durante o sono. Ao checar o quarto, o pai do estudante ouviu apenas o último suspiro do filho. A família chegou a transportá-lo s pressas ao serviço de saúde da cidade, mas o rapaz já deu entrada na unidade sem vida, não havendo tempo para a remoção a um hospital regional.

A família informou que Gilson mantinha uma rotina normal de trabalho e estudos, era saudável e não apresentava diagnóstico prévio de doenças graves. A única intervenção médica recente havia sido um procedimento cirúrgico para correção de miopia realizado cerca de um mês atrás, sem complicações registradas. A Prefeitura de Cafezal do Sul e a Congregação Cristã no Brasil, instituição frequentada pelo jovem, emitiram notas públicas lamentando o falecimento e prestando solidariedade aos familiares.

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Apesar de raros na faixa etária de adolescentes e adultos jovens, episódios de parada cardíaca súbita em pessoas aparentemente saudáveis podem ser desencadeados por arritmias graves, cardiomiopatias ou doenças genéticas e congênitas do coração que permanecem assintomáticas. A confirmação da causa exata que levou ao óbito de Gilson dependerá de laudo conclusivo e investigação médica. Até o momento da publicação, as informações referentes ao velório e ao sepultamento não foram divulgadas.