Jovem morre após invadir pista contrária da BR-369 e bater em carreta

A vítima não tinha CNH

Um acidente de trânsito terminou com a morte de um jovem, de 23 anos, nessa quarta-feira (17). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para atender a ocorrência, que foi uma colisão envolvendo um Chevrolet Kadett e uma carreta, em um trecho da BR-369, próximo ao trevo de acesso a Ubiratã, no oeste do estado.

No local, os agentes da PRF apuraram que o jovem, que era condutor do Kadett, trafegava pela rodovia sentido Ubiratã/Cascavel. Em um determinado momento, ele invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta.

Devido à batida, o motorista do carro de passeio morreu na hora. O veículo de carga, por sua vez, saiu da pista e entrou em uma plantação de milho, que fica às margens da BR-369.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tiveram que encaminhar o motorista da carreta para a Santa Casa de Ubiratã. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo a PRF, a vítima fatal não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

fonte: Divulgação/PRF A colisão ocorreu no km 450

